Aurora Del Freo, medaglia d'argento agli Europei di volley U16, ricevuta dal sindaco Ponzanelli

Sarzana - Val di Magra - “Sei un esempio per molti giovani e un orgoglio per la nostra città”, così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli si è complimentata con la sarzense Aurora Del Freo, 15 anni appena e già medaglia d'argento ai Campionati Europei di Volley under 16 che si sono conclusi lo scorso 18 luglio.

Emozionata e felice Aurora, ieri, è stata ricevuta dalla prima cittadina della nostra città che l'ha invitata a “seguire i propri sogni fino in fondo”.



Davvero una bella soddisfazione per la giovanissima atleta che ha mosso i primi passi nel Lunezia Volley presieduto dal nonno Massimo Magnavacca e che oggi è una giovane promessa della pallavolo italiana.

Dopo un breve periodo di riposo che trascorrerà in città, Aurora tornerà a Roma dove, oltre a frequentare il Liceo delle Scienze Umane, si allena quotidianamente con le compagne del Volleyrò Casal De Pazzi squadra con cui si appresta a giocare il campionato di categoria.