Atleti del team Tiger Karate pronti per i campionati nazionali

Sarzana - Val di Magra - Primo importante appuntamento per gli atleti della Asd Tiger Karate team di Sarzana che nei giorni scorsi sono stati impegnati a Spotorno per le qualificazioni ai Campionati Nazionali FIJLKAM che si terranno a Lido di Ostia dal 9 all’11 di luglio.

Alle qualificazioni hanno partecipato Iacovone Martina, Benedetti Gaia (categoria Assoluti), Canini Samuel e Bertocchi Elisa (Categoria Esordienti), sotto la direzione tecnica della loro Coach Bernardini Sara. Prima gara in presenza dopo un anno e mezzo di stop imposto dalla crisi pandemica. Nonostante il periodo caratterizzato da restrizioni causa Covid e il breve periodo degli allenamenti in presenza effettuati, seguendo alla lettera le indicazioni della Federazione, i ragazzi hanno messo il massimo impegno ed hanno ottenuto ottimi risultati. Pronti quindi alla partenza per Lido di Ostia.



La ASD Tiger Karate Team è una associazione di nuova costituzione (Agosto 2020), tutta al femminile ed è il risultato dell’impegno e della passione di Sara e Martina, che sfidando il periodo hanno voluto comunque cercare di realizzare il loro sogno costituendo la loro ASD che svolge i suoi allenamenti in Caniparola Via Borghetto 111 (presso l’Oratorio della Parrocchia). In bocca al lupo quindi e buon lavoro a tutti i ragazzi e alle loro coach.