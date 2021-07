Artistica 88 a Cesenatico, Giulia Aprile campionessa nazionale Prima categoria senior

Sarzana - Val di Magra - Dal 29 maggio al 10 giugno le ginnaste delle società sarzanese Artistica 88 Asd hanno preso parte a Cesenatico al Campionato nazionale Uisp, con ottimi risultati; in particolare Giulia Aprile, che si è aggiudicata il titolo di campionessa nazionale nella Prima categoria Senior. Di seguito tutte le atlete andate a risultato:



Mini prima 3 junior

Margherita Ricciardi

3º corpolibero e parallele,6º in classifica generale



Carol Colicchia

2° parallele, 6° in classifica generale



1°cat junior

Maddalena Franceschini

2° trave,6° in classifica generale



1° cat senior

Giulia Aprile

1° corpolibero, 3° trave e parallele,1° in classifica generale

Giorgia

1° parallele,3° corpolibero



2°cat senior

Chiara Colombo

1° parallele, 3° volteggio, 2° in classifica generale



3° cat senior

Linda Giannini

3° parallele



Anna Saettini

6° in classifica generale



Marialaura Battilani

2° volteggio,6° in classifica generale



Chiara Gazzarini

2° parallele e corpolibero, 4° in classifica generale



Hanno preso parte ai campionati ottenendo comunque ottimi piazzamenti le atlete Emma Bambi, Chiara Daniele, Melissa Manco, Alice Martorana, Alessia Paita, Nicole Palma, Alice Piazza, Adele Ricci, Greta Sbarbaro, Annalaura Trezzani.



Soddisfazione per lo staff tecnico, formato da Gaia Pigoni, Silvia Pigoni, Elena Trotta e Davide Magnani. “Le nostre ginnaste e lo staff tecnico – sottolineano - sono pronti a settembre ad accogliere tutte le bambine che vogliono approcciarsi a questo sport”.