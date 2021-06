Ancora un posto nei playoff per i Red Jackets

Sarzana - Val di Magra - Pure quest’anno i Red Jackets Sarzana, nella 2.a Divisione italiana di football americano, approdano ai playoff per la promozione in Serie A. Il risultato è ragguardevole se consideriamo che siamo in una dimensione nazionale.

Vittoriosi per 29-15 sui “cugini” liguri Pirates a Savona, i sarzanesi si qualificano difatti come secondi nel Girone A, qua dietro ai fortissimi Giaguari Torino e davanti ai Reapers pure torinesi e agli stessi savonesi “fanalino di coda”.

Nei quarti di finale, ai rosso-argento toccheranno così niente meno che gli Skorpions varesini, giunti primi nel Girone B, dove si sono qualificati insieme ai Daemons di Cernusco sul Naviglio-Mi davanti a due nomi storici quali i Lions Brescia e i Frogs Legnano-Mi…ma soprattutto i lombardi sono risultati la miglior compagine, statistiche alla mano, fra tutte le 19 ripartite nella categoria in 4 gironi. Si giocherà sabato 26/6, ore 18.30, al “F. Ossola” che poi è lo stadio per eccellenza di Varese. Perfino superfluo dire che l’impegno appare proibitivo; ma mai dare i “Reds” per vinti.

Le altre sfide in questi “quarti” saranno: Vipers Modena-Bengals Brescia, Giaguari-Daemos e il derby veneto Mastini Verona-Saint Padova, questi ultimi coloro che eliminarono i Red Jackets all’inizio dei playoff nel 2019 (l’anno scorso il football s’è fermato a causa della pandemia).

Per la cronaca contro i “pirati” ponentini sono andati in touchdown Bassani su corsa e, su ricezione su “pass” di Costantini, Boschi e Rugani. Vanno poi aggiunti i 3 extra-point di Gregorini su calcio, il safety-point di Mazzi con atterramento del quarterback avversario nella zona di meta avversaria e la copertura nella end-zone rivale di Pappalardo, su pallone perso dagli avversari.