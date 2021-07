Altro colpo per l'Hockey Sarzana, arriva Pablo Najera

Sarzana - Val di Magra - Se il primo colpo di mercato è stato un autentico Boom per la squadra del presidente Maurizio Corona, il secondo è un Boom-Boom mondiale che fa davvero rumore oltre i confini. Il colpo sferrato dalla società di Piazza Terzi riguarda un autentico “pezzo da novanta”, un giovane talento che non ha bisogno di presentazioni per gli addetti ai lavori. Ad indossare la maglia rossonera numero 7 nella stagione 2021-22 ci sarà lo spagnolo Pablo Najera, che regalerà al pubblico rossonero il suo uno contro uno micidiale, la sua fantasia, la sua velocità e il suo possesso di palla sopraffino, qualità che si adatteranno perfettamente al modo di giocare della squadra di Mirko Bertolucci che, come il fratello Alessandro, scommetterà su un gioco bello e, soprattutto, offensivo. Madrileno, 23 anni, in Catalogna dall’età di quattordici anni quando è arrivato alla Masia del Barcellona dal club della sua città natale, sei anni la sua permanenza, con il Barcellona sino al debutto in OK Liga, poi il passaggio al Vendrell dove si mette in mostra e viene acquistato dal Reus dove gioca le due stagioni da protagonista ed è stato proprio il club catalano a contattare l’ Hockey Sarzana per far fare un'esperienza in Italia al giovane talento. “Reus è una delle migliori squadre in Spagna e lì sono stato molto bene – dice Pablo Najera - quando ho ricevuto la chiamata dal Sarzana ho pensato che fosse una buona opportunità per continuare a crescere come giocatore, mi è piaciuto molto il progetto della società e di come ha lavorato ed è cresciuta negli ultimi anni (nella foto Pablo Najera con la maglia del Reus).