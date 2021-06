A Castelnuovo parte la seconda edizione del campus "Bimbi in campo"

Sarzana - Val di Magra - Dal ??4 giugno al ??0 settembre riparte 'BIMBI IN CAMPO', la seconda edizione del Campus Estivo 2021 targato Abygaille e la Società Sportiva APD Colli Ortonovo, presso il Centro Sportivo di Castelnuovo Magra, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 12 anni.

"Anche per quest’anno, con i cambiamenti del lavoro e dell’organizzazione familiare, infatti, è sempre più indispensabile avere la possibilità di far vivere ai propri figli “qualche ora” lontani da casa, contribuendo alla loro crescita personale, allo sviluppo della loro socializzazione e alimentare la passione per vecchi e nuove discipline sportive tenendoli così sempre impegnati e fisicamente attivi. Abygaille & APD Colli Ortonovo data la consolidata affinità di progetto presentano per le famiglie e i loro bambini/e le nuove opportunità per conoscere ed avvicinarsi allo Sport anche nella stagione estiva, svolgere tante attività ludico-ricreative consentendo di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole, in un ambiente sicuro e ben attrezzato come quello del Centro Sportivo di Castelnuovo Magra che dispone di un “generoso spazio all’aperto” con la suddivisione in gruppi costanti di lavoro per fasce d’età e i criteri di selezione del personale edi formazione degli operatori.

I frequentatori saranno come sempre seguiti da istruttori qualificati ed educatrici esperte, potranno divertirsi nel fare le tante Attività motorie e sportive che verranno proposte, quali il Calcio, il Tennis, l’Atletica e la Piscina cui seguiranno nuovi e originali laboratoricreativi senza dimenticare la parte relativa allo svolgimento dei compiti della vacanze estive. La manipolazione, la creativitàe la passione sportiva saranno le “parole chiavi” per una coloratissima estate nel “Outdoor Education” nel territorio castelnovese perché la realizzazione di esperienza ed attività all’aperto rappresentano un’opportunità fondamentale per la crescita dei bambini e degli adolescenti, regalando a loro momenti di spensieratezza e libertà nel rispetto delle normative vigenti.

Per informazioni e prenotazioni 338-8066120 Samuela Ferrarioppure direttamente nella sede sportiva dell’APD Colli Ortonovo dalle ore 17 alle ore 19 in via del Carbone, 1 a Castelnuovo Magra.