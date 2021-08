Zangani: "Casette dell'acqua, intervento elettorale"

Sarzana - Val di Magra - "Due casette dell'acqua in arrivo a Santo Stefano? Un intervento solo in funzione delle elezioni del prossimo ottobre. Una casetta dell'acqua è stata posizionata in Piazza Matteotti dalla precedente amministrazione, per anni ha funzionato regolarmente. L'istallazione aveva un duplice scopo: risparmio per le famiglie e riduzione di produzione di plastica. Queste casette hanno bisogno di manutenzione, cambio filtri, analisi periodiche, oltre il costo dell'acqua e dell' elettricità. Tutto questo fa ritenere che economicamente regge una casetta ogni 7.000-7.500 abitanti. Per istallare un numero superiore occorre che vengano abbassati i costi a cominciare da quelli di competenza del Comune, cosi come richiesto in un odg del 2019. Non sono stati capaci di gestirne una, peraltro già funzionante, poi ne volevano inserire tre, oggi vorrebbero far credere che sono capaci di gestirne due. È evidente che non è un'ipotesi ma dal prossimo anno come previsto in convenzione assisteremo all'aumento così come preventivato". Lo afferma in una nota il consigliere comunale Angelo Zangani. "La sindaca Sisti, in coerenza con il Pd, partito delle tasse - prosegue l'esponente socialista -, dopo aver aumentato senza motivazioni Irpef e Tari, se verrà riconfermata, i cittadini di S. Stefano si troveranno a pagare l'aumento dell'acqua".