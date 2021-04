Zaki, Santo Stefano vota all'unanimità la cittadinanza onoraria

Sarzana - Val di Magra - Anche il consiglio comunale di Santo Stefano Magra, stimolato dalla richiesta di Amnesty International La Spezia, conferisce la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano, universitario a Bologna, detenute nel paese d'origine dal febbraio 2020. Su proposta di Amnesty International gruppo della Spezia e presentato da tutti i capigruppo, l'ordine del giorno per la cittadinanza ha ricevuto voto unanime, senza i distinguo che, nelle scorse settimane, hanno caratterizzato pratiche del medesimo spirito in altre assemblee, come il consiglio regionale.



N.R.