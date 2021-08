Vezzano, ritorno in consiglio per Simone Capri

Sarzana - Val di Magra - Simone Capri si appresta a tornare a far parte del consiglio comunale di Vezzano Ligure, tra le fila del gruppo di opposizione 'Alternativa per Vezzano', complici le dimissioni della capogruppo Cinzia Calanchi, candidata sindaco nel 2019, e la rinuncia di Gloria Belloni, prima dei non eletti, seguita appunto da Capri. L'avvicendamento sarà ufficializzato nel corso del consiglio comunale in programma venerdì prossimo, 27 agosto. Capri, architetto, torna a fare il consigliere di opposizione dopo l'esperienza nel corso del mandato del sindaco Fiorenzo Abruzzo.