Vezzano democratica: "L'opposizione ha buttato tutto in caciara, in pieno stile salviniano"

Sarzana - Val di Magra - "Pensavamo di aver toccato il fondo durante l'ultimo consiglio comunale di giovedì 13 scorso ed invece ci è bastato aspettare qualche ora per assistere a qualcosa di peggiore. Naturalmente parliamo del comportamento dei consiglieri di minoranza di Lega e Alternativa per Vezzano". Si apre così la nota diffusa dal gruppo consiliare di maggioranza Vezzano democratica. "Durante l'ultimo consiglio comunale - si legge ancora - è stato portato in approvazione la partecipazione del Comune di Vezzano ad un progetto di servizi sociali insieme ai comuni della val di vara volto alla realizzazione di un polo da realizzarsi nel comune di Bolano in località Ceparana. Questo progetto prevede la partecipazione di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Follo, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Zignago oltrechè il capofila Bolano. Un progetto talmente meritevole e bipartisan da essere approvato in ogni Comune appena citato all'unanimità. Ebbene, nel nostro comune no. I nostri consiglieri di minoranza non hanno saputo far meglio di votare contro (consigliera Calanchi e consigliere Pucci) ed astenersi (consigliere Ruggia e Tangerini), tutto questo in nome della tanto sbandierata collaborazione".



"Però questa volta i nostri consiglieri si sono superati. In pieno stile salviniano non hanno pensato di meglio che buttare tutto in caciara accusando addirittura il segretario comunale di comportamenti scorretti e come sempre accusando noi della maggioranza di non essere democratici perché non registriamo le nostre sedute. Respingiamo e rispediamo al mittente tutte le accuse di anti democraticità perché abbiamo sempre agito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Ribadiamo la nostra piena fiducia nell'operato del nostro segretario comunale che sempre si è comportato con assoluta professionalità e competenza. Crediamo, inoltre, che il ruolo di consigliere comunale debba essere di ben più alto livello, perché dobbiamo essere proprio noi per primi un esempio di correttezza finalizzata al benessere di tutti i nostri cittadini e mai soltanto per il proprio apparire", concludono da Vezzano democratica.