Vezzano, M5S: "Cavi pericolosi in Via San Giorgio"

Sarzana - Val di Magra - "Quando al Gruppo Consiliare del M5S di Vezzano Ligure ci è arrivata la segnalazione non credevamo fosse possibile, i cavi dei servizi elettici o telefonici, ma opteremo più per la prima, in bando sulla strada pubblica di Via San Giorgio. Andiamo per ordine, partiamo dal nostro sopralluogo tanto è vicino, passi sotto il terrazzo sospeso dalla volta e ecco la scalinata che scende a San Giorgio, al numero 29 si vede un cavo adagiato per terra che scende dall’alto, avvicinandosi il cavo è tranciato di netto e scoperto. Guardando per aria poi un gruppo di cavi in bando, altro che in via Vittorio Emanuele III qui sembra proprio tutto approssimativo. Ora c’è da chiedersi se è possibile che il personale tecnico non si sia accorto del potenziale pericolo? Possiamo ringraziare ancora una volta che non è successo niente?". Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo pentastellato di Vezzano.



In merito a quanto illustrato nel comunicato, il consigliere Tiziano Pucci ha presentato un'interrogazione al sindaco "come massima autorità locale - si legge ancora - chiedendo: di conoscere se l’amministrazione è a conoscenza dello stato in cui versano le linee dei servizi elettrici che attraversano la pubblica via San Giorgio in prossimità del numero 29; di conoscere se l’amministrazione ha già segnalato ai gestori lo stato di pericolosità delle linee aeree; di conoscere se sia stata emessa ordinanza per collocare protezioni ai fruitori di Via San Giorgio e sollecitare le aziende fornitrici ad intervenire; di conoscere se questo stato dei luoghi è compatibile con la sicurezza dei cittadini che usufruiscono quotidianamente di via San Giorgio; quali azioni saranno intraprese per eliminare lo stato di abbandono delle linee aere dei servizi; entro quanto tempo si interverrà per ripristinare la sicurezza dei cittadini e il decoro del centro storico".