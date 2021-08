Vezzano, Calanchi lascia il consiglio: "Giusto dare spazio anche a chi si è impegnato con me"

Sarzana - Val di Magra - Cinzia Calanchi, capogruppo di 'Alternativa per Vezzano', lascia il consiglio comunale. "In data 17 agosto 2021 - afferma in una nota l'ormai ex esponente dell'opposizione consiliare - mi sono dimessa da consigliere comunale del Comune di Vezzano Ligure. Ho sempre sostenuto che per democrazia fosse giusto un turnover, un avvicendamento, ed ora, quasi a metà mandato, è arrivato quel momento, anche se, è innegabile, mi è costato moltissimo, ma ritengo corretto dare spazio anche a chi, con me, si è impegnato per il risultato ottenuto in campagna elettorale".



"Ho amato il mio ruolo - prosegue - e ho cercato di impegnarmi sempre al massimo delle mie forze. Ho lottato con tutta me stessa, come una combattente quale sono, per cercare di cambiare un sistema a mio avviso obsoleto e anacronistico. Ora lascio il posto, però lascio solo l’incarico istituzionale che ho avuto l’onore di ottenere con il consenso popolare, ma mai smetterò di lottare per tutto ciò che ritengo corretto, giusto e non applicato rimanendo a disposizione dei miei concittadini. Alternativa per Vezzano da neonata venuta alla luce grazie ad un gruppo di amici ,oggi sta diventando un bimbo forte e così sarà sempre perché chi verrà dopo di me ad occupare il ruolo da me rappresentato ad oggi in consiglio comunale, avrà lo stesso mio scopo: il bene del nostro amato Vezzano". Primo dei non eletti della lista l'ing. Gloria Belloni, a seguire l'arch. Simone Capri e il presidente della Pubblica assistenza vezzanese Paolo Maregatti.