Uniti per Sarzana: "Data del 21 Luglio non può essere messa in discussione"

Sarzana - Val di Magra - "Il 21 luglio è una data simbolo della città di Sarzana e dei sarzanesi. E puntualmente, come spesso accade, in prossimità di questa ricorrenza, si scatenano polemiche e interrogativi. Per noi, gruppi riuniti nella sigla Uniti Per Sarzana, questa data non può essere messa in discussione e soprattutto posta in secondo piano rispetto ad altre manifestazioni di tipo ludico o commerciale. Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale ne tenga conto e faccia in modo di non commettere l'errore compiuto dalla precedente che ha trasformato questa data nel “compleanno di Sarzana”, iniziativa di successo commerciale che attirava nel centro sarzanese centinaia di persone ma rischiava di confondere il vero valore e significato storico del 21 luglio. Non vogliamo pensare che l'amministrazione precedente sia stata animata da un eccesso di creatività, piuttosto una mancanza di conoscenza circa la vera data della nascita di Sarzana. Per questo indagheremo sulla verità, lo dobbiamo alla storia della nostra città. Attiveremo i nostri consiglieri di riferimento per un’interrogazione specifica, nel frattempo chiediamo gia' da ora che si ripristini il 21 luglio come data storica a cui tutti noi ci sentiamo legati e trasmetterne il valore, soprattutto ai giovani, attraverso iniziative culturali. Allo stesso modo, non faremo mancare il nostro supporto e contributo ad altre iniziative che possano attrarre in città turismo e sviluppo".



Uniti per Sarzana