Troppe auto nella ztl, Insieme per Ameglia presenta un'interpellanza

Sarzana - Val di Magra - “Quanti permessi in deroga per il transito nella ztl di via Fabbricotti sono stati rilasciati nei giorni 12 e 13 giugno e per quanto tempo?”. E' quanto chiedono i consiglieri comunali di Insieme per Ameglia evidenziando la presenza di molte auto per diverse ore nel tratto terminale della strada dove il permesso di transito temporaneo è permesso solo per un breve periodo e con regole precise. “La polizia municipale – scrivono in un'interpellanza – nei giorni si sabato e domenica era operante sul territorio? Si è recata a verificare la situazione? In che modo l'assessore intende gestire questa situazione che ha creato non pochi disagi?”.