Tinfena: "Conclusi lavori a Ressora. Esenzione pedaggi porterebbe meno camion sull'Aurelia"

Sarzana - Val di Magra - I continui cantieri su strade e autostrade stanno paralizzando la Liguria in un'estate che dovrebbe essere quella della ripartenza dopo la pandemia.

La fine dei lavori sull'Aurelia nella zona di Ressora dopo mesi e mesi di disagi per i residenti della frazione rappresenta un piccolo segnale di ritorno alla normalità.

"In quest'ottica - afferma Gianluca Tinfena, vicesindaco di Arcola - un ringraziamento va alla presidente della commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Paita, per essere riuscita grazie ad una pressante e continua interlocuzione con Anas a favorire la conclusione di un cantiere che sembrava ormai infinito. Un'altra sua battaglia di buon senso potrebbe portare ad un beneficio per i centri urbani del Ponte di Arcola e Ressora, quella dell'estensione della gratuità del pedaggio autostradale anche ai caselli che si trovano nella provincia spezzina per sopperire ai disagi che migliaia e migliaia di utenti tutti i giorni devono subire nelle autostrade della Liguria.

L'aver raggiunto come primo risultato l'esenzione del pedaggio per chi entra o chi esce da alcuni caselli autostradali tra cui Genova Est e Genova Ovest è un primo passo.

Riuscire a ottenerlo per i caselli di Sarzana e Santo Stefano di Magra consentirebbe ai cittadini di Arcola e Ressora di trascorrere un'estate sicuramente più tranquilla con meno camion transitare in una strada che da anni ormai subisce una situazione ai limiti del sopportabile".