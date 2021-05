Tesseramento, sabato gazebo di Forza Italia in Piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Il coordinamento di Forza Italia Sarzana ha aderito alle "Giornate del Tesseramento" promosse dal Coordinamento Nazionale e Regionale di Forza Italia e nella giornata di sabato 8 maggio sarà presente con un gazebo in Piazza Matteotti a Sarzana. "È un momento importante per tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro partito, ma ancor più dell'Italia, che deve uscire, al più presto, dalla pandemia sanitaria ma anche economica in cui versa da oltre un anno", dice Valentina Camilli, commissario cittadino, ricordando che "si può sostenere Forza Italia e i suoi progetti, sia tesserandosi che donando il 2x1000 tramite dichiarazione dei redditi, indicando, nello spazio apposito, il codice F15. La donazione a Fi è cumulabile, e non esclude, altre donazioni".