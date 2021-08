Sversamento al Poggio, Lazzoni e Ratti presentano un'interrogazione a risposta scritta

Sarzana - Val di Magra - "Da circa due anni l'amministrazione è stata messa al corrente dell'esistenza di uno sversamento di scarichi fognari in suolo pubblico che va ad interessare anche terreni privati e il Canale Lunense, ma i solleciti inoltrati non hanno a tutt'oggi sortito alcun effetto". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Paola Lazzoni e Silvio Ratti di "Insieme per voltare pagina".



"Per questo motivo - annunciano - abbiamo protocollato un'interrogazione a risposta scritta inviata per conoscenza all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, Acam Acque e Canale Lunense auspicando che ciascuno adotti gli opportuni provvedimenti, per quanto di competenza. E' impensabile che nel 2021 un territorio come il nostro non abbia ancora avuto adeguate risposte sul tema delle fognature, impegno improcrastinabile che dovrà assumere il nuovo sindaco".