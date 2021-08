Soffitta e vigilanza, Avidano al Pd: "J'accuse demagogico"

Sarzana - Val di Magra - Lo stato confusionale del Partito democraticosarzanese continua, peggiora, si aggroviglia e pur di avanzare una qualsiasi critica, ma proprio disperatamente una qualsiasi, dopo che pur di attaccare l’amministrazione comunale è riuscito in un colpo solo a criticare Prefetto e tutte le Autorità di sicurezza locali, lancia una sterile polemica sui presunti costi della vigilanza della Soffitta a carico dei sarzanesi, sparando senza farsi mancare nulla numeri a caso. Si lanciano quindi nel più improbabile e demagogico dei j'accuse: quanto è stato speso? Ebbene zero in realtà! Non serve neppure un accesso agli atti per scoprirlo, basta aprire l’albo pretorio. Il servizio di vigilanza è costato 21mila euro totali, sul capitolo dedicato ai fondi statali dovuti al contenimento della pandemia. Non 40mila euro, come urlato alla luna nell’ennesima patacca firmata PD, ma proprio zero dei fondi da bilancio dei sarzanesi: si tratta di fondi statali, utilizzabili soltanto per questo tipo di spese. Nozioni banali, informazioni semplici da scoprire almeno per chi conosce gli istituti elementari alla base degli enti pubblici e che eviterebbero patacche grossolane. Sarebbe da stupirsi che la classe dirigente di un partito che è stato al governo della città per decenni non le conosca, ma la realtà è che, purtroppo, non possiamo stupirci osservando il crollo a cui è stata costretta Sarzana negli ultimi anni. Il PD sarzanese, o meglio il non troppo misterioso scribacchino che coraggioso neppure si firma, si metta l’anima in pace e si goda in sicurezza la Soffitta: verrebbe da dire "ritenti che sarà più fortunato", ma neppure a tentare per infinite volte riesce ad avanzare un’accusa sensata che non si trasformi nell’ennesima brutta figura.



Maria Grazia Avidano, consigliera di Cambiamo! Sarzana



(foto: repertorio)