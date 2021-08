Soffitta, Pd: "Avidano evita di rispondere sui costi degli inutili posti di blocco"

Sarzana - Val di Magra - "Sulla vicenda del green pass e dei 'posti di blocco' inutilmente imposti dall'Amministrazione comunale durante i primi giorni de La Soffitta nella Strada - e dell'inutile e consistente sperpero di denaro pubblico che ne seguirà - l'Amministrazione stessa si guarda bene dal replicare ai rilievi del Pd. Fa intervenire (questo il riferimento, ndr) la consigliera Avidano (ex leghista trasmigrata in Cambiamo), la quale rileva fugacemente che i dubbi interpretativi sulla normativa erano condivisi da altre Autorità (Prefettura e Questura). Questo non esonera ovviamente il Comune - organizzatore dell'evento - dalla responsabilità di una verifica inadeguata e soprattutto tardiva e di una colpevole imprudenza nell'assumere - nell'incertezza - impegni finanziari gravosi e definitivi". Lo afferma in una nota il Partito democratico di Sarzana.

"Se c'era un dubbio - proseguono i Dem -, perché non scioglierlo prima che la Soffitta iniziasse, prima di ingaggiare 'irreversibilmente' un istituto di vigilanza e soprattutto prima di importunare per diverse sere residenti, commercianti e visitatori della manifestazione?

La consigliera neototiana si lancia poi - con l'evidente intento di distogliere l'attenzione dal problema sollevato dal PD - in uno 'sperticato'' encomio della Giunta e delle manifestazioni estive organizzate quest'anno da quest'ultima, arrivando a sostenere - in preda al furore encomiastico - che l'Estate sarzanese di quest'anno sarebbe stata più esaltante, per qualità e per presenze, rispetto alle storiche edizioni passate. Un giudizio che fa sorridere i Sarzanesi di buona memoria. Basti pensare a come si è ridotto - rispetto al passato - il livello de La Soffitta nella Strada e di alcune delle costose kermesse musicali... Infine - naturalmente - dalla consigliera Avidano non arriva alcuna risposta sulla domanda più 'di sostanza' formulata dal PD: quanto costerà al Comune (e dunque ai contribuenti) l'inutile, imponente apparato imprudentemente allestito per la 'Soffitta nella Strada' prima ancora di essere certi che ce ne fosse la necessità?".