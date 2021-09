Sarzana - Val di Magra - “Ferma condanna per le minacce di morte di cui è stato oggetto il Presidente Toti e massima solidarietà a lui ed ai suoi famigliari. Atto gravissimo e non tollerabile, mi auguro che vengano individuati al più presto i responsabili". Così l’assessore regionale Marco Scajola interviene in merito alle minacce di morte arrivate al presidente Giovanni Toti e alla sua famiglia.