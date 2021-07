Sarzana si dota del registro per la bigenitorialità, Giorgi: "Per la tutela dei minori"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana è il primo nella nostra provincia a dotarsi di un regolamento per il registro sulla bigenitorialità per la tutela degli interessi dei minori figli di genitori separati. Entrambi infatti vedranno garantiti uguali diritti e riceveranno tutte le comunicazioni riguardanti il minore il cui inserimento nel registro potrà essere fatto da uno solo oppure da entrambi i genitori.

L'iter per l'introduzione del registro era partito nel novembre scorso con una mozione dell'esponente M5S Federica Giorgi approvata all'unanimità dal consiglio comunale che nell'ultima seduta si è espresso favorevolmente anche sul regolamento composto da 7 articoli predisposto dal Comune.



“Apprezzo la convergenza di tutti su tematiche di forte impatto sociale – ha sottolineato l'esponente dell'opposizione – bisogna guardare sempre all'interesse dei minori. Questo strumento non risolve i conflitti fra i genitori separati ma è un mezzo per far si che venga sempre garantito il principio di uguaglianza, senza avantaggiare il padre o la madre. Ricordo che alla Spezia è stato approvato il registro nel 2015 ma il regolamento non è ancora stato fatto”.

Soddisfazione per l'approvazione è stata espressa dall'assessore Torri, che ha presentato la pratica parlando di “un passo avanti in tema di tutela dei minori” e da tutti i gruppi del consiglio comunale.