Santo Stefano, l'amministrazione tiene

Sarzana - Val di Magra - La conferma dell'addizionale Irpef passa, facendo così rientrare il rischio di fine corsa per l'amministrazione Sisti, eventualità palesatasi in occasione delconsiglio comunale del 29 aprile. La seduta di ieri, invece, ha visto la pratica trovare i voti per passare: 7 (Alberghi, Battistini, Capetta, Colombo, Ruscelli, Sisti, Stelitano) a 5 (Lazzoni, Ponzanelli, Ratti, Serarcangeli, Zangani) il verdetto finale. Un risultato al quale si è giunti per il cambio di orientamento da parte del consigliere Stelitano – passato dall'astensione al voto favorevole (in questo comunicato le ragioni della scelta – e per il voto favorevole di Francesco Colombo (collegato dall'ospedale perché attualmente ricoverato), subentrato alla consigliera dimissionaria Nicla Messora, che non aveva preso parte a pratica e voto sull'Irpef lo scorso 29 aprile.