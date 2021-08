Santo Stefano, i socialisti: "Nostro sostegno a Cucchi non ascrivibile a coalizione centrodestra"

Sarzana - Val di Magra - "Dopo le note vicende degli ultimi anni che ha visto crescere il disaccordo con l'amministrazione uscente, culminato con la cacciata del consigliere socialista Angelo Zangani dalla maggioranza, i Socialisti di Santo Stefano auspicavano un momento di chiarimento politico per superare le evidenti divisioni sedimentate a livello locale in questi anni". Lo si legge in una nota diffusa dai socialisti santostefanesi attraverso il consigliere uscente Angelo Zangani e l'ex sindaco Sauro Baruzzo. "L'atteggiamento di totale chiusura a cui abbiamo invece assistito in questi ultimi mesi - si legge ancora - ci ha spinto a valutare positivamente l'appoggio ad un candidato civico e senza appartenenze partitiche come l'avvocato Emanuele Cucchi. (si veda QUI, ndr). Il nostro sostegno non è quindi ascrivibile ad alcuna coalizione di centrodestra ma esclusivamente ad un candidato e alla sua lista civica per un progetto di cambiamento per Santo Stefano di Magra che condividiamo e che riteniamo oggi più che mai necessario".