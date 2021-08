Ruggia: “Vezzano senza asilo nido, 14 famiglie abbandonate. Il sindaco si dimetta”

Sarzana - Val di Magra - “Quasi sicuramente dal 1° settembre a Vezzano non ci sarà più il servizio di asilo nido. È una vera e propria vergogna: cosa deve ancora succedere perché il sindaco si dimetta? Se fossi al suo posto, da padre di un bambino di due anni darei le dimissioni dalla vergogna”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Il 13 maggio scorso il Comune ha affidato la gestione dell’asilo nido a una ditta privata, che ha offerto un canone annuo superiore alle altre due partecipanti. L’amministrazione aveva anche organizzato una riunione con i genitori, gli assessori e la ditta dando quindi per scontato l’inizio di una nuova gestione. Successivamente però è emerso che la ditta assegnataria sarebbe decaduta. La conseguenza è che 14 famiglie si sono trovate completamente abbandonate e quasi sicuramente il servizio di asilo nido a Vezzano non ci sarà, con tutti i disagi del caso soprattutto per le mamme lavoratrici. Inoltre le famiglie che hanno già pagato parte della retta a chi lasceranno i loro figli, quando saranno impegnate al lavoro? Difficilmente infatti, in pieno agosto, riusciranno a trovare un altro asilo nido per i loro bambini. E come faranno le mamme lavoratrici? Queste sono le domande che poniamo al sindaco”.



“Di tutto questo, come se non bastasse, l’amministrazione non ci ha mai informato – conclude Ruggia – Siamo venuti a saperlo soltanto attraverso le mamme che, giustamente preoccupate, ci hanno chiesto aiuto. Nei prossimi giorni depositeremo un’interpellanza per chiedere al sindaco di informarci sullo stato dell’arte e di dare spiegazioni pubbliche, perché tutti i vezzanesi hanno diritto di sapere”.