Ricci (Pd): "Campi dovrebbe avere più rispetto dei sarzanesi"

Sarzana - Val di Magra - "Non confutando le argomentazioni di Roberto Bottiglioni, l’assessore Campi ha sostanzialmente ammesso che il merito per la prossima realizzazione del parcheggio pubblico di Via 8 Marzo è ascrivibile esclusivamente al centrosinistra e che la cessione di quell’area da parte della proprietà al Comune non è stato un generoso regalo, ma che, al contrario, il Comune l’ha pagata manlevando la proprietà dal costo della realizzazione del suddetto parcheggio (30.000.00 euro) e da alcuni rilevanti costi relativi alla risistemazione di Piazza Martiri della Libertà. Per cui ci pare lecito poter affermare che l’assessore ancora una volta ha raccontato alla città delle frottole e che dovrebbe avere più rispetto nei confronti dei Sarzanesi. Sapendo di non poter smentire la ricostruzione dei fatti, l’assessore ha provato a buttarla in caciara: ha parlato di fallimento del Progetto Botta, di immobilismo del centrosinistra su Marinella e di mancata realizzazione di opere pubbliche, esaltando, in contrapposizione, il dinamismo della giunta Ponzanelli. Infine ha affermato che il Piano Particolareggiato del Borgo di Marinella (in rampa di lancio) non prevede nessun aumento di volume rispetto a quelli previsto nel PRG. Cominciamo col dire che Il cosiddetto progetto Botta venne approvato due volte ( 2009 e 2010) con il consenso unanime di tutti i partiti di maggioranza e passò al vaglio di due competizioni elettorali comunali che videro entrambe l’ampia vittoria del centrosinistra con percentuali prossime al 70%. Quindi si può ben affermare che, al di là delle legittime critiche che un Piano urbanistico così rilevante inevitabilmente solleva, la città diede il suo ampio consenso a quell’iniziativa. La realizzazione degli edifici su Via Muccini s’interruppe a causa dei guai giudiziari prima ed economici dopo che coinvolsero la Carige, che non fu più in grado di sostenere economicamente la realizzazione in corso dell’opera. Le previsioni sulla parte pubblica del Progetto non ebbero seguito per la gravissima crisi che colpì anche il nostro Paese nel 2008. Il Laurina e Piazza Martiri sono stati recuperati alla città e gli edifici fino ad ora realizzati, definiti dall’assessore “scheletri”, stanno trovando ampio apprezzamento sul mercato immobiliare. Quanto alle opere pubbliche, e solo per fare qualche esempio, il ponte sul Calcandola di via Cisa il centrosinistra lo ha veramente demolito e ricostruito senza oneri a carico dell’Amministrazione; mentre i due ulteriori ponti sul Calcandola nel programma di questa Giunta sono ancora al palo, visto che ad oggi mancano 1.150.000,00 euro per poter indire la gara. Ed ancora, se si è potuto discutere del Piano Spiagge è perche è stato il centrosinistra a farsi carico del ripascimento del litorale e delle opere che ne hanno preservato la consistenza e quindi il valore. Certo, a proposito di edifici scolastici, noi non demoliamo le scuole senza avere prima i soldi necessari per ricostruirle, come attualmente sta facendo la Giunta (mancano 480.000,00 euro). Infine, in merito ai volumi previsti nel Piano Particolareggiato del borgo di Marinella, l’assessore è in evidente contraddizione. Anche gli oltre 1.000 mq di albergo di Via 8 Marzo sono previsti dal PRG, eppure sono stati eliminati pur di non cementificare (dice) e allora perché,in osservanza dello stesso principio, non si eliminano i 5.500 mq di SPA nel borgo di Marinella, tanto più che insistono in un ambiente delicato e pregiato? Perché non viene data la parola ai redattori del PUC, di cui nulla si sa a distanza di oltre due anni dall’incarico (a proposito “di segrete stanze”) considerato che il tema di Marinella dovrebbe essere uno tra i più rilevanti nella stesura del nuovo PUC? Noi vogliamo che il borgo di Marinella venga recuperato e siamo sostanzialmente d’accordo con quanto previsto nel Progetto sulla “Qualità dell’abitare”. Non vogliamo però che quel Progetto sia il pretesto per nuove iniziative speculative, come invece è nelle intenzioni di questa Amministrazione e come già emerge dagli atti"



Rosolino Vico Ricci

Segretario Pd Sarzana