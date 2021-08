Revoca concessione bene confiscato, Pd: "Da giunta nessuna sensibilità per il sociale"

Sarzana - Val di Magra - È di ieri la notizia (si veda QUI e QUI, ndr) che la Giunta sarzanese ha revocato la concessione della villa di via Ghigliolo che era stata confiscata alla criminalità organizzata, e trasformata in un centro di solidarietà e incontro. Il progetto è nato dall’iniziativa congiunta dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi e impegnata da allora nella lotta all’emarginazione e alla povertà in tutto il mondo, e del consorzio di cooperative sociali Cometa, portabandiera di un’esperienza di contrasto alle dipendenze nello spezzino da più di quarant’anni. Insieme a loro, anche Acli, Agesci (gli scout), i Volontari di Crescita Comunitaria, Il Pungiglione, L’égalité, La Missione Sportiva, l’I.I.S. Parentucelli Arzelà. Una costellazione sociale che ha individuato, nella presenza di un bene confiscato a Sarzana, un’opportunità di crescita per tutta la comunità, all’insegna del volontariato.



Nel 2013, il trasferimento del bene al patrimonio disponibile del Comune di Sarzana, che ne ha definito l’assegnazione tramite bando pubblico nel maggio del 2015. In due anni, i promotori hanno lavorato per consentire il recupero dell’immobile – altrimenti inutilizzabile – rivalorizzando a beneficio della collettività un bene comune, senza alcun onere per la finanza pubblica. Determinante il sostegno della Fondazione Carispezia, con un contributo di 80.000 euro nell’ambito del bando 2016 “Verso il welfare di comunità: la famiglia come risorsa”.

La struttura è stata riportata a una piena abitabilità e sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione necessari per adeguare la villa alla finalità di accoglienza di una casa-famiglia. Sono stati inoltre rimessi in ordine gli esterni, collocate recinzioni e altre misure di sicurezza e infine realizzati ingressi separati per gli uliveti e le aree boschive.

Così ristrutturata, la villa è rinata quindi per ospitare un nucleo familiare aperto all’accoglienza in prevalenza di minori per diverse ragioni allontanati dal proprio contesto familiare. Accanto a questo impegno principale – che risponde all’esigenza di dare una famiglia a chi ne è privo – si affianca lo sviluppo di attività di socializzazione, esperienze di volontariato, inserimenti lavorativi e percorsi di recupero rivolti a persone fragili, tra cui giovani con disabilità, con problemi di dipendenza e disagio o ex detenuti, in una rete di forti riferimenti valoriali e spirituali, senza perdere di vista la centralità della persona, delle sue prerogative e della sua dignità.



La Giunta di destra dice che i Carabinieri avrebbero accertato il mancato rispetto di normative di sicurezza e precarie condizioni igieniche generali. Rilievi ai quali il 22 giugno la Comunità aveva replicato ricordando come il mancato rispetto delle normative su sicurezza e igiene sollevate dai Carabinieri fossero state prontamente sanate – con tanto di documentazione fotografica - come confermato dagli stessi militari in un successivo sopralluogo ma anche da Asl5 con una relazione del 31 maggio 2021. Azienda sanitaria che dopo un'ispezione del 16 dicembre 2020 aveva definito l'immobile “in ottime condizioni di pulizia e ordine”, così come a seguito di quello effettuato il 3 giugno 2021, sempre la ASL, riferisce che la situazione igienico sanitaria degli ambienti era stata definita “idonea” e “le osservazioni e i rilievi sollevati ottemperati”. Quanto al mancato rilascio dell'autorizzazione era stato sottolineato come la finalità della concessione indicata nel progetto fosse anche quella di “famiglia accogliente” che ha operato con minori e non di “struttura”.

Quanto, infine, alla presunta mancata realizzazione “di una parte significativa degli interventi compresi nel progetto” come recupero dei terreni, collaborazioni con cooperative e studenti e realizzazione di spazi per l'ospitalità dedicati al turismo sociale e al pellegrinaggio sulla via Francigena, i responsabili hanno rilevato che proprio quest'anno essa era stata al centro di una campagna di Crowdfunding di Credit Agricole che aveva portato alla raccolta di oltre 14mila euro, e che comunque, negli ultimi due anni, sono state numerose le iniziative e le collaborazioni con realtà come Libera, Agesci, Spi Cgil e Università di Pisa che hanno portato studenti e adulti presso il bene in questione, oltre all'utilizzo delle prime fasce dei terreni e al recupero di parte del bosco.

Del resto, lo stesso referente provinciale di Libera ha censurato la decisione della Giunta Ponzanelli, ricordando come l’attività di monitoraggio e sostegno del riutilizzo dei beni confiscati vada anche supportata, specie in situazioni come questa in cui si ha a che fare con persone fragili.

Nessuna sensibilità quindi da parte della Giunta locale per le questioni sociali e di aiuto a situazioni di difficoltà, si procede come in altri casi (Centri sociali, Centro anziani, ecc.) alla revoca della collaborazione e ad un nuovo appalto. Di cui si ignora la finalità.



Partito democratico Sarzana