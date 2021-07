Renzi riempie Piazza De André: "Accordo con Salvini? Una fake news"

Sarzana - Val di Magra - Oltre duecento persone ieri pomeriggio a Sarzana in Piazza De André per Matteo Renzi, intervistato da Francesco Carrassi in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Controcorrente'. In prima fila, insieme alla moglie dell'ex premier Agnese, l'onorevole spezzina di Italia Viva Raffaella Paita. Tra il pubblico, l'ex consigliere regionale Juri Michelucci, il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni, il vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, il vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani, il Sindaco di Luni Alessandro Silvestri, e ancora consiglieri comunali di Italia Viva quali Federica Pecunia, Dina Nobili e Umberto Raschi, la coordinatrice provinciale Antonella Franciosi, il coordinatore della Valdimagra Giovanni Destri. Tra il pubblico anche altre personalità politiche dell'alveo del centrosinistra, tra cui Lorenzo Forcieri, Paolo Manfredini e Giorgio Brero, ma anche di altra area politica, quali l'assessore sarzanese Roberto Italiani e quello lericino Aldo Sammartano, o ancora il senatore Luigi Grillo. In platea anche volti dell'imprenditoria quali Massimo Perotti Ad dei Cantieri Salorenzo, Giorgio Bucchioni già presidente di Autorità portuale e Confindustria, Alessandro Laghezza numero due di Via Don Minzoni, il presidente della Scuola nazionale trasporti Piergino Scardigli, Salvatore Avena segretario generale delle associazioni del porto, nonché più esponenti del mondo sindacale.



Dall'ex premier non è mancato un consiglio ai giovani: "Siate sempre gentili con le persone che incrociate salendo le scale quando siete all'apice della vostra carriera. Saranno le stesse persone che incontrerete quando le scenderete. In questo modo avrete sempre la coscienza apposto”. Né un elogio al ministro Pd Dario Franceschini, ricordando una videocall ai tempi della crisi del governo Conte due: "In quel frangente Franceschini è stato umano. Altri a cui ho dato tutto si sono voltati dall'altra parte”. Immancabile un passaggio sul Ddl Zan: "Basta mettere bandierine, è necessario trovare un accordo per mediare per far passare la legge”. E a proposito del futuro percorso politico di Italia Viva, Renzi ha respinto ogni ipotesi di un accordo di coalizione con la Lega e Matteo Salvini: “Una fake news che non ha nessun fondamento. Ricordo che siamo stati quelli che hanno fermato Salvini al Papeete. Se era per il Pd Salvini era a governare l'Italia”. Poi i saluti e il rientro a Firenze per la somministrazione dell'atteso vaccino anticovid.