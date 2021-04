Rendiconto di gestione di Sarzana approvato senza discussione

Sarzana - Val di Magra - Il rendiconto di gestione 2020 del Comune di Sarzana è stato approvato in poco più di un'ora dal consiglio comunale che oggi ha varato la pratica in tempi inusuali rispetto al solito. L'ordine del giorno infatti è stato infatti votato (dieci favorevoli e sei contrari) senza una vera e propria discussione, dato che dopo la presentazione dell'assessore al bilancio Baroni si è passati direttamente alle dichiarazioni di voto propedeutiche all'alzata di mano, a due giorni dall'ok al bilancio di previsione.



L'esponente della giunta nel suo intervento - condito dal dettagliato resoconto numerico dell'attività - ha sottolineato il risultato di “un'amministrazione sana nei principi e nei metodi che ha ispirato la gestione dell'ente ottenendo risultati tutto sommato positivi in un anno di estrema difficoltà”. “E' stato redatto – ha aggiunto – tenendo conto di tutte le componenti prudenziali per fornire un esito puntuale e completo”.



Dopo il lungo silenzio dei consiglieri in fase di discussione si è passati come detto direttamente alle dichiarazioni di voto, con il capogruppo Pd Castagna che ha puntato il dito sulla gestione del sociale nell'anno della pandemia: “Ho fatto – ha detto – un accesso agli atti che ha dato esiti incredibili: nel 2020 i servizi sociali del Comune non hanno preso in carico nessuno né hanno erogato contributi di natura economica”. “Castagna – ha ribatutto la leghista Innocenti – non si è accorto che sono stati erogati e spesi più di tre milioni di euro nel sociale. Non tramite presa in carico diretta ma con bandi”.

E se Pizzuto (FdI) ha lodato “il cammino virtuoso dell'amministrazione in un anno particolarmente difficile”, Giorgi (M5S) dopo aver definito Toti "Re Mida” per i fondi destinati a Sarzana, ha ribadito: “Sono state fatte tante promesse ma ne sono state mantenute poche”. Raschi (Iv) infine evidenziato come sia stato fatto meno di quanto era possibile nel campo del sociale mentre Ponzanelli (Cambiamo) ha replicato: “E' stato fatto tutto quello che si poteva. Toti Re Mida? È una cosa positiva se arrivano fondi per opere attese da tempo”.