Regolamento posti barca, Insieme per Ameglia: "Prefetto ha richiamato il sindaco"

Sarzana - Val di Magra - "Il Prefetto ha richiamato il Sindaco all'osservanza dell'art. 39, comma 2, del T.U.E.L. ai sensi del quale "il presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste". Considerando che quattro consiglieri comunali su tredici hanno presentato in data 20/07/2020 la richiesta di inserire all'ordine del giorno la modifica del regolamento dei posti barca, abbiamo, alla luce della nota inviata dalla Prefettura, richiesto l'immediata convocazione del consiglio comunale". Così i consiglieri di Insieme per Ameglia, che proseguono: "Ricordiamo che da più di un anno il gestore sta negando ad alcuni utenti (ma non a tutti) di utilizzare il posto barca senza contare che in due casi il gestore ha rimosso la barca per essere poi costretto dal giudice a rimetterle al loro posto. Gravissima poi è la giustificazione fornita dal sindaco al prefetto. In sintesi dice che ha deciso di non portare la pratica in consiglio perché se passa rischia di essere "foriera di possibile contenzioso con il gestore". Il Sindaco si è quindi arrogato un potere che non gli compete. In realtà la pratica va portata in consiglio e se secondo lui è foriera di possibile contenzioso vorrà dire che la maggioranza voterà contro, ma per lo meno si assumerà la responsabilità di tale scelta che peraltro sta provocando un danno erariale al Comune".