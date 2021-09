Ratti: "Monticelli ha sempre mostrato poco interesse per l'ambiente"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo constatato che serviva la sua candidatura a sindaco per far emergere la posizione di Monticelli rispetto alle funzionalità ed al funzionamento della Commissione Speciale Ambiente. Finalmente ieri si è anche degnato di partecipare, forse appunto per squalificarne il lavoro cui la sua assenza, soprattutto quando si è affrontato il tema del Biodigestore, ha contribuito.

Infatti, pur avendo votato per l’istituzione della Commissione, il Consigliere Monticelli ha sempre mostrato poco interesse per l’ambiente mancando agli appuntamenti fissati nelle sedi istituzionali preposti al tema e contribuendo alla snaturalizzazione delle funzioni della Commissione Ambiente. Ma nel nervosismo che traspare dalla lettura del comunicato, Monticelli si è dimenticato di riferire che la procedura di autorizzazione delle operazioni di riambientalizzazione ex cava Brina, di cui si la Commissione si è occupata oggi, è Regionale ed i controlli sono in capo ad Asl ed Arpal". Così in una nota Silvio Ratti, presidente della Commissione speciale ambiente del Comune di Santo Stefano Magra, resplica all'intervento del consigliere Alberto Monticelli (Domani/Santo Stefano Popolare).



"Il Sindaco Sisti - prosegue l'esponente Lega, consigliere uscente di 'Insieme per voltare pagina' - si era presa l’impegno di riferire in Consiglio Comunale circa la vicenda relativa alla ex Cava ogni tre mesi, ma da circa un anno a questa parte non ha più riferito alcun dato, né circa gli esiti delle analisi delle acque, né circa lo stato dei procedimenti in corso. Anche ieri il Sindaco Sisti ha riferito che dirà ciò che intende fare della ex Cava dopo le elezioni se sarà confermata Sindaco. Eppure, non è passato molto da quando da quando in consiglio comunale venne riferito che le acque sono inquinate. Dove sono gli esiti di quelle analisi?".



"Ieri, dal confronto con i gestori che l’amministrazione comunale ha sempre rifiutato in questi anni, abbiamo appreso che gli organi giudiziari competenti per i procedimenti pendenti si pronunceranno il 23 Settembre ed il 19 Novembre e sino ad allora il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono disarmati. In qualità di Presidente sarà mia cura confrontarmi con i membri della Commissione circa la redazione di una relazione conclusiva contenente gli esiti del lavoro della Commissione", conclude Ratti.