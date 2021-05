Ratti: "Innocenti in commissione darà impulso nell'affrontare tematiche del territorio"

Sarzana - Val di Magra - “I miei migliori auguri di buon lavoro a Lucia Innocenti per la nomina a Presidente della Commissione Territorio". Così Silvio Ratti, responsabile della Lega Sarzana Val di Magra in merito alla fresca nomina della capogruppo nel consiglio comunale di Sarzana.

"Sono certo - aggiunge - che Innocenti, contraddistintasi per il forte senso di responsabilità nei confronti della sua comunità ed il forte spirito di abnegazione, con le sue competenze saprà fare la differenza dando impulso nell’affrontare le problematiche che affliggono il nostro territorio, certo anche che sarà artefice di un ottimo lavoro di squadra come é nelle peculiarità della Lega".