Rampe A12, Ruggia e Tangerini: “Estendere l’esenzione dal pedaggio anche alla tratta Ceparana-Santo Stefano”

Sarzana - Val di Magra - “È un’ottima notizia quella dell’apertura delle rampe di collegamento all’A12 a Ceparana, dopo i gravi disagi alla viabilità causati dal crollo del ponte di Albiano ad aprile 2020. Il nuovo collegamento darà finalmente sollievo a migliaia di cittadini, lavoratori e imprese che ogni giorno attraversano la piana di Ceparana”.



Lo affermano il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia e il consigliere comunale Carlo Tangerini, che aggiungono: “Ci auguriamo però che l’esenzione dal pedaggio autostradale venga estesa al tratto Ceparana-Santo Stefano Magra anche per chi è residente o domiciliato nel comune di Vezzano Ligure. Molti vezzanesi infatti, soprattutto partendo dalla frazione di Lagoscuro, utilizzano quotidianamente quella tratta per muoversi, soprattutto per motivi di lavoro. Abbiamo interessato il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che insieme al gruppo regionale della Lega ha già presentato un’interrogazione in Regione per chiedere alla giunta di intraprendere tutte le azioni con i soggetti competenti per cercare di arrivare a questo importante risultato, che riguarda anche i comuni di Follo e Calice al Cornoviglio”.