Quasi mille firme contro l'antenna alla Fortezza, opposizione chiede conto all'amministrazione

Sarzana - Val di Magra - In attesa della nuova manifestazione promossa dai residenti per la prossima settimana, la questione dell'antenna per le telecomunicazioni cellulari della Fortezza approda anche in consiglio comunale, dopo il protocollo della petizione popolare con 964.

Nei giorni scorsi infatti il consigliere di Italia Viva Sarzana Umberto Raschi ha presentato un'interpellanza con risposta scritta all'assessore Campi, a tema “Piano delle antenne e tutela del patrimonio storico-culturale della città di Sarzana”.



“Ad oggi – sottolinea Raschi – non esiste un piano delle antenne che individui con precisione i siti che consentono la realizzazione di antenne o apparecchiature di telecomunicazione. Questa amministrazione ha richiesto un parere motivato ad un avvocato specializzato in materia e la temporanea sospensione dei lavori non costituisce assolutamente un blocco al proseguo del progetto che, stando così le cose, verrà comunque realizzato”. Per questo il consigliere di opposizione chiede di conoscere “lo stato di avanzamento delle attività degli uffici, necessarie all'adozione del Piano antenne; se l'avvocato interpellato ha dato riscontro all'incarico affidatogli e se l'amministrazione procederà quanto prima alla richiesta di imposizione del vincolo paesaggistico sull'area della Fortezza”.