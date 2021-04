Pulizia delle spiagge, Lorenzini: "Ponzanelli ascolti con maggior serenità proposte della minoranza"

Sarzana - Val di Magra - "In data 27 marzo, in maniera non proprio tempestiva, ho ricevuto dall’Amministrazione risposta scritta alla mia interrogazione di fine gennaio sul tema della pulizia delle spiagge dai legnami e dai materiali portati a valle dal fiume. Chiedevo al sindaco Ponzanelli di sostenere la proposta del consigliere regionale Natale ovvero di impegnare la Giunta regionale ad investire la quota fissa prevista per legge del 55% dei canoni di concessione demaniale per manutenzione ordinaria dei corsi del fiume". Così il consigliere comunale del Pd di Sarzana Damiano Lorenzini, che prosegue: "Voglio segnalare due punti interessanti di questa risposta del sindaco, di cui fra l’altro rilevo la buona conoscenza normativa ma un po’ meno quella politica.

Mi si risponde, con dovizia normativa, che la legge regionale 18 prevede che “i canoni introitati dalle regioni sono destinati almeno al 55% al finanziamento etc” senza appurare minimamente (e questa era la ratio della proposta del consigliere Natale, da me ripresa) che regione Liguria non impegna, ad oggi, cifre di quella consistenza come pure onestamente ammesso ieri in consiglio regionale dall’Ass.re all’ambiente Giampedrone a quanto pare ad insaputa del nostro Sindaco. Prosegue poi il Sindaco evidenziando “una certa complessità tecnica nella proposta del Partito Democratico”, nuovamente smentita nel Consiglio regionale di ieri dove, all’unanimità, dopo l’intervento dell’Ass.re Giampedrone, è passato l’Odg del consigliere Natale. Proprio quello che avevo chiesto alla Ponzanelli di sostenere, con una modifica relativa sostanzialmente alla gradualità dell’investimento: cioè fino ad arrivare a quel 55% previsto dalla legge in più anni.

Dopo l’importante traguardo raggiunto ieri con uno sforzo congiunto fra maggioranza ed opposizione in Regione - conclude Lorenzini - l’invito che mi sento di fare al nostro Sindaco è forse quello di ascoltare con maggiore serenità le proposte della minoranza consiliare in comune laddove, come in questo caso, paiono talmente di buon senso da essere colte, a tre soli giorni di distanza dal suo rifiuto, dall’Ente sovraordinato".