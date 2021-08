Pubblica Assistenza, Menini e Ponzanelli (Cambiamo): "Dal Pd solo demagogia"

Sarzana - Val di Magra - "Tre interventi in tre giorni, da parte del Partito Democratico, ma nessuno è riuscito a capire.

Il consigliere Natale e i due Castagna sarzanesi, sostengono che la proroga della legge 15/2020 avrebbe sfavorito la PA di Sarzana e che sia colpa del Sindaco Ponzanelli: non ci spiegano come e perchè, forse nemmeno ne hanno discusso con i diretti interessati, con i quali noi, invece, ci siamo prontamente confrontati.

La proroga, introdotta dalla maggioranza regionale di centrodestra, ha ricevuto il plauso di tutte le PA e delle parti sociali, nell’auspicio di una nuova normativa nazionale: forse proprio questo ha rotto il giocattolo del Partito democratico, forse speranzoso di cavalcare l’onda di una preoccupazione, che poi si è trasformata in soddisfazione.

Qualcosa dovevano comunque dire e quindi via con le accuse a Toti e Ponzanelli, così tanto per fare; e naturalmente, nemmeno menzionati i ministri del Pd, nonostante tutte le PA nazionali stiano attendendo una legge da troppo tempo.

Li informiamo che nulla è mutato per la PA di Sarzana: anzi, i sarzanesi l’hanno pure anticipata, quella legge, negli anni in cui governava il Pd, separando onlus e società, nel rispetto di principi che erano già previsti e non da Regione Liguria.

Certo si devono affrontare le problematiche gestionali di sempre, ma non si faccia allarmismo inutile, i servizi sono sempre garantiti e soprattutto non viene meno lo staordinario impegno dei volontari.

Hanno bisogno di sostegno, questo è sicuro, ma non certo della demagogia del Partito Democratico: si apra una discussione seria sul mondo del volontariato e la si smetta di fare gare tra chi è più buono a parole".



Consigliera Regionale DANIELA MENINI

Consigliere Comunale LUCA PONZANELLI