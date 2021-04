Presidenza del Parco, Fontana: "Regione attende fine mandato di De Ranieri?"

Sarzana - Val di Magra - "Il rinnovo del Presidente del Parco è una tappa molto importante nella gestione del territorio e la discussione sul “giusto” candidato non può essere limitata solo all’appartenere ad una parte politica invece di un'altra". Lo afferma Raffaella Fontana, consigliere comunale di "Insieme per Ameglia" che in merito al futuro dell'ente sottolinea: "Il Presidente è la persona che, insieme alla Comunità del Parco e al Consiglio Direttivo, per i prossimi cinque anni, deve dare l'indirizzo politico alla gestione del Parco Montemarcello Magra-Vara, individuando linee di azione basate su principi di ecosostenibilità, deve governare un territorio fragile, molto antropizzato e valorizzarne le peculiarità ambientali, paesaggistiche ed antropiche".



"Ritengo - aggiunge - anche per esperienza personale, che non chiunque possa fare il Presidente e che questi debba avere una certa competenza sui temi ambientali ma sopratutto una sensibilità ecologica indispensabile per la tutela e valorizzazione del territorio del nostro Parco. Oltretutto è strano che i consiglieri di Parco siano decaduti da più di un anno e da allora l'ente sia commissariato. È altrettanto strano che la comunità del Parco abbia indivividuato i consiglieri di Parco di sua competenza già da mesi e la Regione non abbia ancora nominato il suo rappresentante in seno al consiglio. Mi ha fatto poi un certo effetto apprendere della nomina a Consigliere di De Ranieri che da Sindaco ha manifestato ripetutamente la sua ostilità al Parco e ha deliberato atti amministrativi che hanno determinato la rottura di un forte legame istituzionale tra il Comune di Ameglia e il Parco che durava da tempo e che aveva consentito la realizzazione di tanti importanti progetti".

"La domanda è: come mai la Regione sta indugiando così tanto ad indicare il suo rappresentante nel consiglio di Parco e poi ad indicare il Presidente del Parco?. Può darsi che mi sbagli ma il sospetto è che si vogliano aspettare le elezioni comunali di ottobre per consentire a De Ranieri di concludere il suo mandato da Sindaco".