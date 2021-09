Ponzanelli sindaco, i consiglieri uscenti Ponzanelli e Serarcangeli tra i candidati

Sarzana - Val di Magra - Francesco Ponzanelli, capogruppo uscente di Domani/Santo Stefano Popolare, il consigliere uscente del medesimo schieramento Pietro Serarcangeli, Simona Bertani, Francesca Camaiora, Beatrice Cerretti, Nicholas Chiaramonti, Michael Elisei, Roberto Faggiano, Roberto Ferrari, Antonio Guidi, Silvia Guzzo, Milena Paolini. Questi i candidati della lista 'Domani', che sostiene la candidatura a sindaco del consigliere uscente Alberto Monticelli, reduce dall'esperienza consiliare in gruppo con i menzionati Ponzanelli e Serarcangeli. Una lista, si legge nella nota diramata in queste ore, “composta da dodici candidati consiglieri che hanno aderito al programma con fervore e passione. Molti i nomi della società civile santostefanese: imprenditori, medici, professori, sportivi, militari. Essi rappresentano, con il candidato a sindaco Alberto Monticelli, un segno di radicamento sull’intero territorio e una richiesta forte di aderire e partecipare ad un progetto politico che fa del dialogo, della moderazione, del senso di comunità una risposta oggettiva alle esigenze attuali”. Il candidato a sindaco, si legge ancora, “è nato e cresciuto e vive e lavora nel paese. Della frazione della Macchia, ambientalista doc per tradizione e cultura, ha già cinque anni di esperienza nell’ agone politico comunale. Qui ha svolto importanti battaglie ambientali con il suo gruppo insieme a Francesco Ponzanelli e Pietro Serarcangeli sulla ex cava della Brina, la ex Ceramica Vaccari e nondimeno sul biodigestore”. A questo proposito, la lista esprime sottolinea che “il futuro si misurerà sulle svolte ambientali e di rispetto del territorio che la politica locale saprà mettere in atto”.



“Troppi scempi sono stati perpetrati nelle nostre 'aree di vita' – conclude la nota - ed ora siamo certi che sia giunto il momento di dare una svolta 'green' nel nostro comune, al fine di migliorare la qualità della vita di chi vive su di esso. La nostra azione politica, svolta in consiglio comunale in questi cinque anni passati, è stata quella, oltre alla verifica puntuale relativa al controllo dell’azione di governo della maggioranza, di attivarsi nel controllo della qualità ambientale e contro ogni azione che poteva dare seri problemi di sostenibilità ambientale alla nostra comunità. La nostra opposizione è stata, a volte, dura, ma sempre svincolata da battaglie personali, in linea con lo spirito di una comunità che ci chiedeva responsabilità, controllo, in relazione alle scelte di chi era tenuto a governare. Di fronte a scelte politiche, a favore della nostra comunità, noi abbiamo sempre svolto un’azione propositiva, senza tentennamenti e le abbiamo appoggiate convintamente. Per questo, consci del lavoro svolto, ci accingiamo ora, ad una nuova ed importante sfida elettorale, che ci vedrà ancora una volta, uniti, concreti protagonisti, attraverso le nostre idee ed il nostro candidato sindaco, Alberto Monticelli”.