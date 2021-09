Ponte Ceparana: "Secondo lotto può essere primo tratto di Variante Cisa"

Sarzana - Val di Magra - Tra i temi caldi del dibattito di Santo Stefano degli ultimi anni c'è naturalmente la 'bretella' di collegamento con Ceparana, il cui procedimento di gara per l'affidamento dei lavori, avviato lo scorso inverno, è attualmente in corso e andrà a chiudersi entro i tempi di legge. Un tema, quello del nuovo collegamento sul Magra, toccato anche nel programma della lista di centrosinistra che sostiene la sindaca uscente Paola Sisti, esponente Pd. Nel capitolo dedicato alla viabilità, si rileva che “nei prossimi mesi – se verrà rispettato il cronoprogramma del progetto – prenderà avvio il cantiere del ponte Ceparana-Santo Stefano, portando indiscutibilmente ulteriori elementi critici sul nostro territorio, sia dal punto di vista dell’impatto ambientale e del danneggiamento dell’habitat fluviale, che da quello della qualità della vita della popolazione, se essa dovesse rimanere esclusa da un contesto di revisione complessiva della viabilità del comprensorio. Purtroppo l’assenza di uno studio su possibili soluzioni alternative, come ad esempio la realizzazione di un casello autostradale a Ceparana e la mancanza, negli anni, di un’analisi concreta dei flussi automobilistici sulle arterie principali del territorio, rappresentano occasioni mancate che avrebbero potuto indicare opportunità meno impattanti dal punto di vista ambientale e meno dispendiose”.



“Nonostante questa situazione – si legge ancora nel programma della lista di centrosinistra -, pur non abbandonando la volontà di provare a percorrere possibili soluzioni alternative non considerate in passato, l’amministrazione comunale ha lavorato in questi cinque anni affinché l’arrivo del ponte da Ceparana trovasse il territorio pronto per le indispensabili fasi successive. Qui si inserisce il progetto del 2° lotto, sviluppato a livello di fattibilità e la cui progettazione definitiva è stata interamente finanziata. Esso prevede la prosecuzione del nuovo asse viabilistico complanare all’autostrada, da via Arenella fino a via Bertoni e sgravando via Togliatti, Via Tavilla e Via Giuncaro dal traffico pesante derivante da alcuni degli insediamenti produttivi esistenti. Tale soluzione, che completati i passaggi di affinamento tecnico dovrà trovare spazio nella pianificazione comunale e comprensoriale, può costituire il primo vero tratto di 'variante Cisa', stimando che il percorso di una complanare all’autostrada risulta già in gran parte esistente e andrebbe a servire praticamente tutti i distretti produttivi presenti sul territorio comunale (retroporto ovest ed est, Vincinella e Pratolino) avendo quasi esclusivamente necessità di contenute 'ricuciture' del tracciato e regolarizzazione geometrica della sede stradale. L’insieme di questi interventi – ed è interesse del nostro Comune – deve essere pensato all’interno di un quadro di comprensorio, che dovrà includere gli interventi sul completamento dello svincolo di Fornola, il potenziamento del casello autostradale di uscita a Sarzana, la variante Aurelia in comune di Arcola che potrebbe essere pensata, con uno sforzo progettuale maggiore come un’unica viabilità alternativa con la Statale della Cisa, per evitare consumo maggiore di territorio".