Piscina, Spilamberti: "Giunta Ponzanelli realizza anche sogni inarrivabili del Pd"

Sarzana - Val di Magra - “Puntuale come sempre, il PD sarzanese riesce a rispolverare la propria vena comica anche per glorificarsi di un cantiere che tiene in ostaggio Sarzana da vent’anni. La domanda sorge spontanea: con tutte queste facili soluzioni in mano per ogni incompiuta e ogni disastro che hanno consegnato a Sarzana, come mai non hanno realizzato nulla delle loro chiacchiere in decenni e il centrodestra riesce a fare tutto in due? Come mai, se tutto era così semplice, non hanno consegnato la piscina di Santa Caterina alla città, nonostante almeno due decenni di annunci e quattro amministrazioni comunali succedutesi nel tempo?. Come mai, nel ricostruire la vicenda e sorvolando oltre vent’anni di incapacità amministrativa, omettono di aver restituito nel 2015 alla regione e al presidente Toti mezzo milione di euro scrivendo, nero su bianco, che non erano riusciti ad appaltare l’opera? Quei seicentomila euro, non trecentomila come scritto da un PD in un evidente stato confusionale per il dispiacere, ora sono stati fatti finalmente fruttare: consegnati da Toti a un’amministrazione che non li ha restituiti, ma che è stata capace di concludere e affidare lavori entro termini che prima erano considerati impossibili. Dopo tante promesse, Cristina Ponzanelli realizza i sogni inarrivabili anche del PD sarzanese, con buona pace loro".



Luca Spilamberti

Consigliere comunale Cambiamo!