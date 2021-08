Piano antenne, Forza Italia chiede un confronto pubblico alla sindaca Ponzanelli

Sarzana - Val di Magra - "Sono passati oltre due mesi dalla notizia di voler autorizzare, da parte dell’Amministrazione Comunale, l’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile nelle vicinanze della fortezza di Sarzanello.

Da quel momento, molti cittadini e comitati hanno manifestato in diverse occasioni il proprio dissenso, chiedendo alla Giunta Ponzanelli di bloccare ogni tipo di autorizzazione per una antenna di 21 metri da installare in un’area “simbolo” quale è la Fortezza.

Forza Italia, già nel giugno scorso, condividendo tali istanze, ha chiesto all’Amministrazione di bloccare l'intero iter e, dopo tre anni di inerzia della Giunta Ponzanelli, riprendere quanto prima il piano antenne (adottato nel 2017) e sottoporlo a VAS: senza questo strumento regolatorio, il Comune si trova sprovvisto di strumenti normativi per imporsi a questa e a future richieste di installazione antenne.

Forza Italia ritiene, inoltre, assolutamente ingiustificata l’assenza della giunta (in particolare della Sindaca) agli incontri con i cittadini, una totale mancanza di rispetto nei loro confronti non più tollerabile.

La sindaca, molto più propensa alla comunicazione social che al confronto, ha il dovere di ascoltare e confrontarsi con la popolazione: Le chiediamo quindi di uscire da Palazzo e di convocare un’assemblea di pubblico confronto per informare i cittadini sulle azioni che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per bloccare questo scempio".



Andrea Cargiolli (Responsabile FI Val di Magra)

Alessandro Ferrarini (Responsabile provinciale FI - Commercio)