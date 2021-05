Per la Lega fine settimana di gazebo e tesseramento

Sarzana - Val di Magra - Partito stamattina da Sarzana il weekend di tesseramento Lega. Al gazebo di Piazza Matteotti erano presenti il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, l’onorevole Lorenzo Viviani, gli assessori Eretta e Torri ed il consigliere Colaiacomo.

"Da oggi saremo con i nostri gazebo, insieme ai nostri militanti, alla Spezia, Levanto ed Ameglia per proseguire la campagna di tesseramento 2021.

Parteciperanno, come da consuetudine, parlamentari assessori, consiglieri regionali , provinciali e comunali e saranno sotto i gazebo insieme ai militanti per dare risposte alla cittadinanza, spiegare il grande lavoro portato avanti dal nostro Movimento all'interno delle istituzioni.





Sabato

LA SPEZIA - Piazza Mentana dalle ore 16:30 alle ore 19

Domenica 23 maggio

LEVANTO - Zona Casinò dalle ore 10 alle ore 13

AMEGLIA - Bocca di Magra largo Vittorini 10:30 -13:00