Per Sarzana si può: "Intervenire su piano per somministrazione alimenti e bevande"

Sarzana - Val di Magra - "Intervenire sul Piano per la somministrazione di alimenti e bevande, per mettere un freno al continuo proliferare di pubblici esercizi, frutto di una liberalizzazione voluta dalle normative comunitarie e nazionali. Sarzana ha trasformato il suo tessuto commerciale cittadino in questi anni assistendo ad un proliferare di pubblici esercizi e viceversa ad una chiusura di altre tipologie commerciali. Un maggior controllo attraverso l'aggiustamento del piano in senso restrittivo e la qualità alla base di tutto per creare nuove condizioni per gli operatori.

Nei centri storici in generale si è assistito dal 2008 in avanti alla moria di negozi al dettaglio in sede fissa, mentre in controtendenza sono aumentati bar, ristoranti e attività artigianali legate al food.

Migliorare il regolamento, aumentando la superficie minima che oggi è di 40 mq per aprire un bar, oppure innalzando i requisiti obbligatori previsti dal piano, potrebbe fermare una crescita ed agevolare le attività esistenti anche alla luce delle difficoltà che il settore sta attraversando. Più certezze per le tante attività esistenti in città, potrebbe garantire maggiori investimenti sulla qualità dell'offerta.

Sarzana Si Può! oltre ad alcune iniziative culturali che si terranno tra giugno e luglio sta lavorando su diverse tematiche della città e questa rappresenta una delle tante proposte concrete che saranno messe a disposizione della comunità".



Per Sarzana Si Può!

Rossella Cappelli

Matteo Zuliani