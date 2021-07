Pedrazzi (Pd): "Il Parco ha bisogno di stabilità"

Sarzana - Val di Magra - "Non posso che unirmi alle perplessità che da più parti giungono sulle recente nomina del Direttore generale del Parco di Montemarcello - Magra - Vara. Non voglio entrare nel merito della scelta perché ciò non mi compete ne conosco il diretto interessato, ma sull’opportunità di tale scelta di questo si che bisogna parlarne. Infatti il nuovo Direttore già ricopre il ruolo di direttore generale di altri tre Parchi liguri oltre al ruolo di dirigente regionale. Insomma anziché essere uno e trino sarà uno e quadrino". Lo afferma in una nota Daniele Pedrazzi, della direzione provinciale Pd.



"Il nostro Parco - prosegue - ha bisogno di attenzioni e di interventi che solo la presenza attiva sul territorio può assicurare. I recenti progetti di manutenzione e di riuso e recupero ambientale devono essere seguiti in prima persona, così come il lavoro di rete da fare sul campo per presentare progetti in grado di intercettare le risorse stanziate dall’Unione Europea, non da ultimo i fondi destinati dal PNRR all’ambiente e alla transizione ecologica. Ne avrebbe senso creare dei vice ad hoc per duplicare ruoli e aumentare i costi di gestione dell’Ente a spese dei liguri quando sarebbe bastato individuare una figura meno oberata di lavoro. Le perplessità e le ambiguità della giunta regionale sul tema dei parchi non smettono di stupire, ovviamente spero di essere smentito dai fatti per il bene del nostro territorio ma i precedenti non sono incoraggianti".