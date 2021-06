Pd a congresso, al via stasera il dibattito nei circoli sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Partito democratico locale prossimo al congresso. "Il 10 luglio prossimo - scrive in una nota Rosolino Vico Ricci, segretario PD Sarzana - si terrà, finalmente, il Congresso Provinciale del Partito Democratico. Si chiude così una stagione di commissariamento durata circa due anni, in ogni caso ottimamente condotta da Daniele Borioli, cui va il nostro ringraziamento. Come tutti sanno c’è un candidato unitario, Montefiori Iacopo (si veda QUI, ndr), il quale riceve l’appoggio di tutto il Partito. Contemporaneamente si eleggono, da parte dei Circoli territoriali di tutta la provincia, i membri della Assemblea Provinciale e successivamente i restanti organi direttivi provinciali, Direzione, Segreteria e così via. Un assetto definito e punto di riferimento chiaro per gli iscritti, i circoli, i cittadini, i partiti, le organizzazioni e le associazioni attive sul territorio".



"Il Partito Democratico di Sarzana - continua il segretario Dem - farà la sua parte iniziando da stasera, e fino al primo luglio, le Assemblee congressuali dei circoli al fine di dibattere i temi congressuali, il ruolo del Partito nella società, i compiti amministrativi dove governa i comuni e dove è opposizione. Un dibattitto aperto agli iscritti ed anche a chi vorrà liberamente partecipare. Gli iscritti di Sarzana voteranno 22 membri per l’assemblea provinciale, cui si ne aggiungeranno altri tre di diritto, per un totale di 25. L’esercizio democratico di dibattito politico pubblico e di elezione dei propri rappresentanti nelle organizzazioni direttive del Partito è un esercizio di cui andiamo fieri e che è, oggi, pressoché unico nel panorama politico italiano; lo manterremo sempre vivo. Le Assemblee iniziano stasera presso la Sala della Repubblica dove si riunisce il Circolo del Centro Storico alle ore 21 e si andrà avanti con i Grisei, domani 22 giugno alle ore 21, presso il circolo Arci; il 24 a Marinella sempre al Circolo Arci alle ore 21; il 25, contemporaneamente, Bradia alle ore 21 e assieme Nave e Sarzanello, nei Circoli Arci; Crociata e Battifollo il 29 giugno alle ore 18 e, infine, il 1° luglio San Lazzaro, alle ore 21 sempre nei circoli, richiesti per l’occasione. In sintesi, un segno di democrazia partecipativa alla costruzione delle idee e dell’assetto organizzativo e dirigenziale del Partito Democratico".