Pd: "Zangani e Baruzzo: nulla di politico, solo ambizioni e rivalse personali"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il dibattito politico santostefanese in vista delle imminenti elezioni comunali. "Tiene banco in questi giorni - afferma in una nota per il Pd di Santo Stefano il segretario Alessandro Ribolini - la scelta del Psi di appoggiare il candidato sindaco proposto dagli adepti locali di Salvini e Meloni. A chi immagina da un lato quali potrebbero essere state le reazioni di Turati o Pertini dinnanzi a ciò, risponde dall’altro che trattasi di operazione civica e non politica. L’errore di fondo è cercare di collocare tutto questo nell’alveo della politica. Perché di politico questa vicenda non ha assolutamente nulla".



"Innanzitutto - continuano i Dem - è sbagliato parlare dei "socialisti”, più corretto sarebbe evidenziare come tale decisione sia ascrivibile esclusivamente a due loro esponenti, Sauro Baruzzo e Angelo Zangani, nemici storici e, oggi, magicamente, amici ed alleati. Entrambi protagonisti da oltre mezzo secolo della politica locale e provinciale, furono in contrapposizione anche cinque anni fa, ai tempi delle famose primarie. Baruzzo, da tempo folgorato sulla via che dalla Porta Nord porta alla Brina, si schierò a favore della Sisti, mentre Zangani, assessore uscente della giunta Mazzanti, a favore di Nicla Messora. Nonostante la vittoria di Paola Sisti, e la decisione del PSI di non avere propri rappresentanti in lista, Zangani riuscì in un ripescaggio clamoroso, la mattina della presentazione delle liste, in quota 'renziana'. Famosa la sua prima interrogazione in consiglio comunale, quando attaccò la giunta appena insediata sul tema delle fognature e della mancanza di personale negli uffici dell’assessorato all’ambiente; accuse che avrebbe dovuto rivolgere a chi ebbe quella delega nei cinque anni precedenti, ovvero a se stesso. E come non ricordare il famoso selfie, in compagnia di Paola Lazzoni ed Emilio Ratti, dalle alture della Cava della Brina, a testimonianza della sua salubrità, alla vigilia del primo sequestro dell’area?".



"Baruzzo invece - continua Ribolini -, fedele alla stravagante linea politica di Paola Lazzoni, manifestò anch’egli nei mesi successivi la propria simpatia per il partito di Salvini, schierandosi spesso contro i comitati cittadini per il No al Biodigestore, arrivando a minacciare denunce alla procura ogni qualvolta i suoi comunicati stampa venivano attaccati e criticati. Ecco perché è sbagliato cercare di capire politicamente perché esponenti del partito che fu di Turati, Nenni e Pertini si alleano con leghisti e post-fascisti: non c’è nulla di politico in tutto ciò, solo ambizioni e rivalse personali di chi vorrebbe usare un simbolo partitico, ricco di storia, solo per non abbandonare la scena politica locale. Ed ecco perché è altrettanto sbagliato considerare la candidatura di Cucchi (già tesserato per Forza Italia) come un’espressione 'civica', connotazione che i partiti di destra autori dell’operazione si stanno affrettando a dipingere, rinnegando le stesse proprie appartenenze. La lista che lo sosterrà non avrà la faccia del 'civismo', bensì quella del leghismo, del post fascismo, del peggiore liberismo e soprattutto quella di chi, in questi anni, per meri calcoli e interessi personali, non ha avuto remore a rinnegare le proprie idee, tradendo la fiducia dei propri elettori. Come sempre le facce faranno la differenza. Il Partito Democratico e i suoi alleati presenteranno una lista di volti nuovi, competenti, seri. Candidature al servizio della comunità e non di interessi personali. Per continuare, con rinnovate energie ed entusiasmo, il prezioso lavoro condotto da Paola Sisti per Santo Stefano Magra".