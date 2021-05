Pd: "Sindaca, che faccia tosta. Era nostra la proposta di far pagare solo i comuni fluviali"

Sarzana - Val di Magra - "La Provincia ha comunicato (QUI, ndr) che alla pulizia delle spiagge di Sarzana e di Ameglia provvederà Acam, su incarico dell'Ato provinciale, ripartendo le spese sui soli comuni che si affacciano sul corso del Magra (in quota inferiore rispetto a Sarzana e ad Ameglia). E la sindaca Ponzanelli - commentando la notizia - ha sostenuto senza battere ciglio che ciò sarebbe il segno del pieno accoglimento della sua originaria proposta. Ci vuole davvero una bella faccia tosta! Niente di più smaccatamente falso!". Il Partito democratico di Sarzana (che sul tema era intervenuto QUI) non ci sta e in una nota attacca la prima cittadina sarzanese. "La Sindaca Ponzanelli aveva proposto che - accanto a Sarzana e ad Ameglia - l'altra metà delle spese di pulizia delle spiagge la pagassero tutti i comuni della provincia, compresi quindi Levanto, le Cinque Terre, Porto Venere e Spezia, e non soltanto i comuni che si affacciano sul Magra. Ci sono gli articoli di qualche settimana fa che parlano chiaro!", prosegue la nota dei Dem sarzanesi.



"Il primo a reagire a quella proposta - si legge ancora -, rilevandone l'insensatezza, era stato il Pd sarzanese, che aveva proprio controproposto il coinvolgimento dei comuni fluviali, compresi quelli della Toscana, indicando nel 'contratto di fiume' lo strumento attraverso il quale superare gli ostacoli burocratici di tale possibile intesa. Anche diversi sindaci - interpellati in proposito - avevano pubblicamente opposto un secco 'no' alla proposta della Ponzanelli, accolta gelidamente anche dagli altri sindaci di centrodestra. Poi il presidente del Parco aveva suggerito ulteriori, complementari indicazioni alternative a quelle proposte dalla sindaca, fatte proprie infine anche dal resto del centrosinistra sarzanese. Se dunque - alla fine - si procederà nel senso preannunciato da ultimo, non sarà grazie all'originaria intuizione della Ponzanelli, come viene oggi incredibilmente propagandato, ma semmai a dispetto di essa...".