Pd Sarzana: "Epifani, un combattente per i diritti dei lavoratori"

Sarzana - Val di Magra - La comunità degli iscritti e dei simpatizzanti del Partito Democratico di Sarzana ricorda con emozione la figura di Guglielmo Epifani, scomparso oggi all'età di 71 anni, già vicesegretario della CGIL dal 1994 al 2002 con Sergio Cofferati poi Segretario Generale fino al 2010 e Segretario nazionale del Partito Democratico nel 2013, attualmente deputato di Liberi e Uguali. Il leader sindacale, noto per le grandi manifestazioni romane al Circo Massimo e in Piazza San Giovanni e le lotte contro l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mantenne costanti rapporti con il territorio spezzino per contribuire a risolvere le problematiche legate al mondo del lavoro nel panorama industriale locale. In particolare, a Sarzana, ricordiamo la presenza di Epifani nel maggio 2009 alla cerimonia della riconsegna della bandiera della Lega dei Contadini, datata anni quaranta e ritrovata presso la sezione PCI di Sarzanello, alla Camera del Lavoro della Vallata del Magra: assieme agli storici dirigenti sindacali fu una significativa occasione di confronto popolare per ripercorrere le tappe dell'emancipazione sociale dei braccianti sarzanesi, originariamente mezzadri senza previdenza e assistenza sanitaria, che grazie alle loro rivendicazioni organizzate ottennero diritti sociali fino agli anni sessanta negati, condizioni di vita più dignitose per migliaia di persone e la trasformazione della Lega in Cooperativa.