Pd Santo Stefano: "Personaggi ambigui, abbiamo già dato"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo lavorato in questi mesi alla creazione di un’alleanza dal perimetro ben definito, il 'campo progressista', per usare una definizione di Pierluigi Bersani. Con Articolo 1, Rifondazione Comunista, Lista Sansa e il Movimento 5 Stelle abbiamo aperto un percorso di confronto su un programma progressista e sostenibile per il nostro territorio, che garantisca continuità a questo mandato ma, allo stesso tempo, introduca elementi di innovazione e sviluppo ulteriore. L’obiettivo è quello di presentare insieme una lista condivisa con donne e uomini competenti, nuovi, capaci di portare idee ed energie nuove al servizio dei prossimi anni. Il Partito democratico, per la sua storia, il suo ruolo, il suo consenso, è e sarà il motore centrale di questo processo, mettendo a disposizione le proprie donne e i propri uomini per il progetto comune”. Così ieri, domenica 4 luglio, Alessandro Ribolini, commissario uscente del Partito democratico di Santo Stefano, nel corso della riunione in forma congressuale dell'assemblea degli iscritti. Circostanza che ha visto i quaranta delegati presenti nominare lo stesso Ribolini come coordinatore per il prossimo triennio. Alla riunione hanno partecipato anche alcuni invitati e simpatizzanti.



“Ai nostri compagni diciamo che qui, su questo territorio, la nostra politica non creerà imbarazzi, sarà comprensibile e di letture chiare e inequivocabili – ha ribadito Ribolini al termine della sua relazione - cominciando proprio dalla prossima tornata amministrativa. L’alleanza che stiamo costruendo non prevede la presenza di personaggi scomodi ed ambigui; Santo Stefano, e il nostro partito, hanno già dato. Ora è il momento di un nuovo patto con i cittadini. Il Partito democratico sarà la casa, aperta, di chi vorrà incontrarci, sostenerci, anche criticarci. Possiamo dichiarare oggi che le lotte per il potere, gli interessi personali, la politica dei caminetti, dei giochi sotterranei è definitivamente finita”. Al termine della relazione di Ribolini, del saluto degli invitati, fra i quali, si legge nella nota Dem, molto apprezzato è stato quello del segretario provinciale di Art.1 Luca Gazzano, e dell'intervento della sindaca uscente Paola Sisti, che in autunno correrà per la conferma, i delegati hanno dato vita a un vivace dibattito terminato solo a tarda sera. Al centro della discussione l'imminente appuntamento elettorale, ma anche riflessioni sul partito: in particolare, spiegando dall'Unione comunale, “in molti hanno evidenziato la necessità di un nuovo corso del partito (commissariato dal 2016, ndr), capace di aprirsi sul territorio, tornare fra la gente, rappresentare un luogo di ascolto e condivisione, dopo anni faticosi, segnati da dissidi interni e senza una vera organizzazione”,



Al termine del dibattito, con le conclusioni di Chiara Battistini e Rachele Schiasselloni, componenti la presidenza del congresso, i delegati hanno affrontato le votazioni, nominando il nuovo coordinatore, il coordinamento composto da 34 componenti (metà uomini e metà donne come previsto dallo statuto del partito) e i dieci delegati che rappresenteranno il circolo al congresso provinciale in programma sabato 10 luglio proprio in terra santostefanese, alla ex Ceramica Vaccari.