Pd: "Rosignoli e quello spirito di accoglienza che gli rendeva insopportabile ogni sopruso"

Sarzana - Val di Magra - Il Partito Democratico di Sarzana si raccoglie commosso nel ricordo di Giancarlo Rosignoli, scomparso nelle scorse ore all'età di 77 anni. "Figura semplice ma appassionata del cattolicesimo democratico militante - si legge nella nota diffusa dal Pd sarzanese -, a lungo amministratore cittadino attentissimo alle necessità dei più deboli e degli ultimi, fu in prima fila quando - a metà degli anni 90' - fu necessario, anche a Sarzana, preservare la tradizione politica ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa dall'innaturale disegno di chi voleva invece asservire quella tradizione politica al fronte delle destre. Paladino incrollabile di chi versava in condizioni di disagio e della sanità cittadina oggi bistrattata, Giancarlo Rosignoli è stato protagonista - in prima fila - di mille battaglie combattute fin quasi all'ultimo sfidando una fibra già provata dagli acciacchi a tutela delle più delicate ragioni del popolo di cui era genuina espressione ma chinandosi anche a raccogliere le difficoltà dei singoli per sforzarsi - anche ingegnosamente - di lenirle. Con quello spirito di accoglienza, di apertura, di abbraccio che gli rendeva insopportabile ogni egoismo, ogni sopruso, ogni indifferenza. Ha ragione chi ha sottolineato la coincidenza temporale fra il suo ricongiungimento a quel Padre in cui ha sempre ardentemente confidato ed il centenario dei fatti del 1921, paradigma esaltante dello spirito fiero, della passione per la libertà e del naturale impulso alla fratellanza che sono connotati del 'genius loci' sarzanese che nessuno potrà mai soffocare".