Pd: "Dietrofront sul green pass, ma ora c'è da pagare la vigilanza"

Sarzana - Val di Magra - "Nei giorni scorsi avevamo evidenziato come - nei primi giorni de 'La Soffitta nella Strada' - l'amministrazione Ponzanelli avesse messo del tutto inutilmente in opera un macchinoso apparato di vigilanza con 'posti di blocco' agli ingressi, imposizione a tappeto del green pass e laboriosi controlli a campione. Per alcune sere questo 'regime' aveva notevolmente infastidito tutti, commercianti, visitatori e residenti, che se ne erano coralmente lamentati. L'amministrazione aveva fatto dietrofront solo quando il Ministero aveva chiarito ciò che sarebbe stato chiaro da tutto principio se solo la questione fosse stata studiata con un minimo di attenzione: 'l'obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso'. Insomma, tanto trambusto e tanto fastidio per nulla". Lo si legge in una nota diffusa dal Partito democratico di Sarzana.

"Ebbene - concludono dal Pd sarzanese - oggi si vocifera che l' 'infortunio' di cui sopra potrebbe costare caro al Comune di Sarzana: la fattura della società di vigilanza assoldata per l'occasione ammonterebbe a circa 40.000 euro. E andrebbe comunque pagata.

Sarebbe una vera beffa. Chissà cosa ne pensano in particolare i Vigili Urbani di Sarzana, che da sei mesi non ricevono parte rilevante della loro retribuzione...".